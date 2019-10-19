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Семак: счёт 6:1 — это приятно, но за любую победу дают три очка

Семак: счёт 6:1 — это приятно, но за любую победу дают три очка
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы со счётом 6:1 в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Мы ждали борьбы, но всё удачно сложилось, смогли забить быстрый мяч. «Ростову» надо было идти вперёд отыгрываться, и мы использовали свои сильные качества, забили много голов. Но главное — это победа. Счёт — приятно, но за любую победу дают три очка. Моментов у нас было достаточно, в том числе с игры.

Рад за Дзюбу. Думаю, он заслужил этот хет-трик работой. Он и создаёт, и забивает. Как раз эти пенальти — для того, чтобы пополнить его голевой запас и подойти к лидерам гонки бомбардиров. Сегодня он это сделал, и я очень рад. Абсолютно заслуженно. Это прекрасно. Давно ли видел хет-трик? Тут главное, чтобы наши игроки почаще делали хет-трики, чтобы радоваться. Поздравим Артёма, как обычно. Он часть команды — очень важная. Сейчас он нам хорошо помогает, как и в другие периоды времени. Думаю, поздравлять будем, когда будем выполнять наши задачи. А сейчас надо работать.

Хорошие эмоции перед матчем с «Лейпцигом»? Лига чемпионов — это Лига чемпионов, а чемпионат России — это чемпионат России. Но выигрывать в любом турнире всегда приятно. Конечно, будем спокойно готовиться к следующему матчу», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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