La Gazzetta dello Sport призвала «Ювентус» обратить внимание на Миранчуков

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport в преддверии матча между «Ювентусом» и «Локомотивом» опубликовало материал под названием «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их (безумные) истории», посвящённый полузащитникам «железнодорожников» Алексею и Антону Миранчукам.



«Один из них – правша, другой – левша. Один выступает под номером 11, другой – под 59-м. В остальном они одинаковые. В 12 лет их отверг «Спартак», а прошлым летом «Локомотив» отклонил крупные предложения по ним. Это опасность номер один для «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Они настолько знамениты, что про них был вопрос в программе «Кто хочет стать миллионером?».



Алексей – плеймейкер, обладает отличным видением поля и не раз ассистировал своему брату. Антон начинал как фланговый игрок, но в прошлом сезоне забил 16 мячей. Сейчас Сёмин использует его в качестве плеймейкера. Генеральный директор Кикнадзе заявил, что отказался продавать братьев за € 85 млн. «€ 100 млн? Почему нет?» Алексею нравится Испания, в то время как у Антона нет предпочтений. Летом «Локо» также отказался продавать их в «Зенит». Мы ещё поговорим о них летом, когда команда Черчесова будет играть на Евро», — говорится в материале.



Матч «Ювентус» – «Локомотив» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов состоится завтра, 22 октября, в Турине, начало – в 22:00 мск.

«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»