Караваев: против «РБ Лейпциг» всем тяжело играть, не только «Зениту»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг», который состоится сегодня, 23 октября.
«Это действительно очень сильная команда. Новый клуб с молодым тренером Нагельсманном, который постоянно навязывает борьбу в чемпионате Германии. Соперник, против которого всем тяжело играть, и не только нам. Тем более в Лиге чемпионов вообще все соперники мощные. С нашим тренером всё разберём, он подскажет, как правильно сыграть – мы хорошо подготовимся к этой игре.
«РБ» Лейпциг» силён прежде всего командной игрой. Быстрые, техничные футболисты — это то, что я могу отметить. Но если нужно кого-то выделить, то это Тимо Вернер. Основной нападающий сборной Германии, лучший бомбардир в Лейпциге — в этой Лиге чемпионов он забил уже два мяча. Думаю, это самый опасный футболист соперника», — приводит слова Караваева Bild.
- 23 октября 2019
-
16:42
-
16:34
-
16:32
-
16:28
-
16:27
-
15:59
-
15:51
-
15:51
-
15:51Шейдаев зимой может покинуть «Динамо» Эксклюзив
-
15:23
-
15:11
-
14:51
-
14:46
-
14:36
-
14:31
-
14:15
-
13:53
-
13:47
-
13:42
-
13:31
-
13:31
-
13:00
-
12:50
-
12:32
-
11:53
-
11:52
-
11:49
-
11:36
-
11:36
-
11:26
-
11:06
-
10:49
-
10:31
-
10:19
-
10:13