Макгрегор уехал с матча ЦСКА в Лиге Европы в шарфе «армейцев»

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор уехал с матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Ференцварошем» в шарфе «армейского» клуба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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Ранее Макгрегор признался в любви к водке и сказал, что будет поддерживать сборную России по футболу на чемпионате Европы — 2020.

Матч ЦСКА — «Ференцварош» проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу венгерской команды.

«Ференцварош», набрав 4 очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, ЦСКА (0) — четвёртое. Лидируют «Эспаньол» (7) и «Лудогорец» (6).