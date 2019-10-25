Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны высказался о шансах «Локомотива» выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Москве будет очень тяжело. Как я сказал, «Локомотив» хорошо организован, в особенности в игре сзади. Мы не раз испытывали проблемы с прорывами к их воротам. Так что ожидаем сложную игру в Москве.

«Локомотив» — очень хорошая команда. Ее действия хорошо слажены, что усложняет жизнь соперникам. Этот клуб — не фаворит группы, но его футболисты провели отличный матч против «Байера» в Леверкузене. Уверен, они будут стараться заработать необходимые очки, чтобы выйти из группы", — приводят слова Щенсны «Известия».

После 3 туров «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов. В активе команды 3 очка.