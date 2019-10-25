«Детство в одном месте играет». Ещенко покатался на карусели в парке развлечений

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в «Инстаграме» опубликовал видео, где он катается на карусели в парке развлечений.

«Вроде взрослый, а детство в одном месте играет», — написал 35-летний футболист.

Видео можно посмотреть на странице Андрея Ещенко в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне Ещенко провёл за «Спартак» семь матчей в Российской Премьер-Лиге и принял участие в трёх встречах квалификации Лиги Европы. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.

В 14-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» 27 октября, начало — в 16:30 мск.

Турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».