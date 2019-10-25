«Детство в одном месте играет». Ещенко покатался на карусели в парке развлечений
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в «Инстаграме» опубликовал видео, где он катается на карусели в парке развлечений.
«Вроде взрослый, а детство в одном месте играет», — написал 35-летний футболист.
Видео можно посмотреть на странице Андрея Ещенко в «Инстаграме».
В нынешнем сезоне Ещенко провёл за «Спартак» семь матчей в Российской Премьер-Лиге и принял участие в трёх встречах квалификации Лиги Европы. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года.
В 14-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с московским «Локомотивом». Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» 27 октября, начало — в 16:30 мск.
Турнирную таблицу Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Глушаков — Ещенко после назначения Тедеско: брат, не лайкать!
- 25 октября 2019
-
23:28
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:47
-
22:46
-
22:42
-
22:37
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:12
-
22:08
-
21:58
-
21:53
-
21:53
-
21:39
-
21:24
-
21:17
-
21:02
-
20:45
-
20:35
-
20:14
-
20:12
-
19:53
-
19:43
-
19:38
-
19:21
-
19:19
-
18:59
-
18:39
-
18:32
-
18:18
-
18:16
Партнерский контент