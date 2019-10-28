Гвардиола: думал, что с Месси мы выиграем всё

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о первой встрече с форвардом Лионелем Месси в «Барселоне».



«Мне говорили, что в молодёжной команде играет талантливый парень. Мне сказали, что он маленький, но забивает много голов и отлично владеет мячом. Я не знал его, но однажды увидел Лионеля с отцом в спортивном магазине. Он был таким маленьким и застенчивым, что я подумал: „Неужели он так хорош, как говорят?“ Но мы успешно начали сезон, одержали победы со счётом 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Я думал, что мы с ним выиграем всё.



Очень сложно наслаждаться моментом, когда идёшь от игры к игре и находишься в процессе построения команды. Игроки начинали ладить, появлялась необходимая «химия», взаимопонимание. Со временем игроки начали понимать, кто был лучшим, и у них не возникало вопросов по распределению заработной платы. Всё налаживалось. В «Барселоне» играла группа друзей, которая часто ходила вместе на ужин. Эта команда знала, как пережить трудные времена вместе. Всё было чудесно, но груз ответственности не позволял нам наслаждаться результатами», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

Месси: я бы хотел стать чемпионом мира, но ничего не поменял бы в своей карьере