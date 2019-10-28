Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Каррагер: Эриксен недостаточно хорош для «Реала»

Каррагер: Эриксен недостаточно хорош для «Реала»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением о полузащитнике «Тоттенхэм Хотспур» Кристиане Эриксене.

«Эриксен — отличный игрок для „Тоттенхэма“, но он недостаточно хорош для мадридского „Реала“. Он мог бы перейти в любой клуб — «ПСЖ» или в другое место, но он не улучшит игру команды", — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Эриксена у «Тоттенхэма». «Шпоры» не хотят, чтобы датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и намерены попытаться выручить за него хоть какую-то сумму зимой. Руководство «сливочных» же уверено, что команде необходимо усиление в середине кампании, и видят в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту.

«Реал» намерен приобрести Эриксена в январе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019