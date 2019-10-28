Каррагер: Эриксен недостаточно хорош для «Реала»
Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением о полузащитнике «Тоттенхэм Хотспур» Кристиане Эриксене.
«Эриксен — отличный игрок для „Тоттенхэма“, но он недостаточно хорош для мадридского „Реала“. Он мог бы перейти в любой клуб — «ПСЖ» или в другое место, но он не улучшит игру команды", — приводит слова Каррагера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Эриксена у «Тоттенхэма». «Шпоры» не хотят, чтобы датчанин уходил бесплатно по окончании сезона, и намерены попытаться выручить за него хоть какую-то сумму зимой. Руководство «сливочных» же уверено, что команде необходимо усиление в середине кампании, и видят в Эриксене оптимальное приобретение в полузащиту.
«Реал» намерен приобрести Эриксена в январе
- 28 октября 2019
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