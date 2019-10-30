Игнатьев: «Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут. Это удивило

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о поражении в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартаку» (0:3).
«До гола игра складывалась неплохо. Мы могли дожать соперника. Подходы были, владели преимуществом, но, к сожалению, пропустили первыми. Полезли отыгрываться, а у «Спартака» начались дикие контратаки – и мы получили ещё два гола.
«Спартак» забил, и они начали валяться по несколько минут, тянуть время. Вот это больше всего удивило. Понятно, что команда давно не выигрывала и они хотели во что бы то ни стало победить. Но лично мне это не понравилось.
Не готовились к тому, что «Спартак» сыграет в три защитника. Узнали прямо перед игрой. Ничего страшного, мы тоже действуем в три центральных, и на своей позиции ты всегда понимаешь, за какого игрока отвечаешь", — приводит слова Игнатьева «Спорт Бизнес Online».
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