Рамос — второй игрок после Месси, который забил гол в 16-м сезоне Ла Лиги подряд

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Леганесом» (в данный момент счёт 3:0, перерыв).

Таким образом, Рамос стал вторым игроком в истории после нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который забил гол в 16-м сезоне Ла Лиги подряд.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Всего в составе «Королевского клуба» он принял участие в 468 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 62 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2021 года.

Матч «Реал» — «Леганес» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Леганес».