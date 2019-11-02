Ерохин сравнял счёт в матче «Зенит» — ЦСКА
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин сравнял счёт в домашнем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. 30-летний футболист вышел на поле в середине второго тайма, заменив нападающего Себастьяна Дриусси, и отличился спустя пять минут. Результативную передачу в актив записал форвард Артём Дзюба.
Встреча «Зенит» — ЦСКА сейчас проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 75-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, «армейцы» (26) занимают пятое место.
Посмотреть календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
«Зенит» — ЦСКА: Бийол удалён за два предупреждения
- 2 ноября 2019
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