Егоров — о доверии со стороны РФС: Дюков уже обозначал позицию. Она не менялась

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подвёл итоги первого круга чемпионата России, а также рассказал о доверии со стороны руководства союза.



«Первый круг – это даже не цифра, а лишь проделанный этап. Оценки будем делать по окончании сезона. Были очень неудачные игры, были хорошие решения. Сейчас для нас важно обучение новых ребят, чтобы они получили лицензии VAR. Нам поставлена задача, чтобы все игры в туре проходили с использованием VAR.



Ошибаются все: и арбитры, и наставники. Мы будем стремиться к тому, чтобы своими решениями не давать повода для негатива. У меня со всеми клубами ровные отношения. Я ни с кем не ругался – ни с «Уфой», ни с, условно, «Краснодаром». Когда бывают спорные моменты, мне порой звонят из различных клубов и спрашивают моё мнение о той или иной ситуации.



Что касается доверия, Дюков мне уже обозначал свою позицию. Она не менялась», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч