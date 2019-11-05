Черчесов прокомментировал дебютный вызов в сборную хавбека «Уфы» Фомина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в сборную полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, который стал для игрока дебютным.



«Пара слов о Фомине? Он игрок молодёжной сборной прошлого созыва, в этом сезоне играет в Российской Премьер-Лиге, забил уже несколько голов. Видел его ещё на сборе в Австрии. Посколько ситуация позволяет, решили его просмотреть. К тому же у нас практически на каждом сборе бывают новые игроки», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.



«Позиция Зобнина? Мы нашу лигу знаем, а коллега из «Спартака» — познаёт» Черчесов — о составе сборной.