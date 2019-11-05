Игрок «РБ Лейпциг»: Дзюба мог бы играть в Бундеслиге. Он сильный парень

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер после победы команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:0), поделился мнением о перспективах нападающего петербурского клуба Артёма Дзюбы, если он перейдёт в клуб немецкой Бундеслиги.
«Тяжёлая игра, «Зенит» очень хорошо защищался, но мы сумели создать много хороших моментов, это хорошая игра для нас. Все команды в нашей группе отличные, в Лиге чемпионов всегда трудно побеждать. У соперника есть два-три хороших игрока в защите и в атаке, «Зенит» — тяжёлый соперник.
Мог бы Дзюба играть в Бундеслиге? Почему нет? Он сильный парень. Если ему делать хорошие навесы и создавать для него шансы, он забьёт. Так что всё возможно», — сказал Забитцер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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