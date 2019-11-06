Обманутые фанаты смотрят матч «Локомотив» — «Ювентус» у входа на стадион

Болельщики, не попавшие на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус» из-за покупки фальшивых билетов, смотрят игру с телефонов под дождём у входа на стадион, сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Фото доступно в «твиттере» Телингатера.

Матч «Локомотив» — «Ювентус проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В начале встречи счёт открыл Аарон Рэмси, но вскоре равновесие восстановил Алексей Миранчук.



«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ювентус».



Обслуживает встречу бригада арбитров из Франции во главе с Рудди Букке. Помогают ему Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери — Франк Шнедер.

«Локомотив», набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы D. «Ювентус (7) — на первом месте. Соперниками команд по группе D в Лиге чемпионов являются «Атлетико» и «Байер».