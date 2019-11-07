Игнатьев: чтобы хорошо играть против Роналду, нужна организованная команда

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своём противостоянии с португальским нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы (1:2).

«Я готовился в обычном режиме. Чтобы хорошо играть против Роналду, нужна организованная команда. Спасибо и Рифату (Жемалетдинову. — Прим. «Чемпионата»), который меня подстраховывал», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Ювентус», набрав 10 очков, занимает первое место в группе D и уже гарантировал себе выход в плей-офф. «Локомотив» (3) — на третьем месте. Российский клуб сохраняет шансы на выход из группы. В 5-м туре Лиги чемпионов «Локомотив» на своём поле сыграет с «Байером». Матч состоится 26 ноября.