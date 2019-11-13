«Реал» выступил против проведения матча «Вильярреал» — «Атлетико» в США
Мадридский «Реал» выступает против проведения матча 16-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Атлетико» в США, сообщает Marca.
По данным источника, мадридский клуб отправил письмо в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) с просьбой о проведении матча в Испании. В «Реале» полагают, что проведение матчей за пределами Испании может нарушить целостность лиги.
«Реал», набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Королевский клуб» отстаёт от лидирующей «Барселоны» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Следующий матч «Реал» проведёт 23 ноября на своём поле с «Реалом Сосьедад».
Расписание матчей чемпионата Испании по футболу — 2019/20
«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе
- 13 ноября 2019
-
12:16
-
12:13
-
11:58
-
11:36
-
11:33
-
11:18
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
10:37
-
10:21
-
10:17
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:19
-
08:32
-
08:30
-
07:27
-
05:20
-
04:56
-
04:30
-
01:51
-
01:29
-
00:52
-
00:39
-
00:24
-
00:19
-
00:03
- 12 ноября 2019
-
23:42
-
23:27
-
23:12
-
22:57
-
22:57
Партнерский контент