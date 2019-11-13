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«Реал» выступил против проведения матча «Вильярреал» — «Атлетико» в США

«Реал» выступил против проведения матча «Вильярреал» — «Атлетико» в США
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» выступает против проведения матча 16-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Атлетико» в США, сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб отправил письмо в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) с просьбой о проведении матча в Испании. В «Реале» полагают, что проведение матчей за пределами Испании может нарушить целостность лиги.

«Реал», набрав 25 очков, занимает второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Королевский клуб» отстаёт от лидирующей «Барселоны» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Следующий матч «Реал» проведёт 23 ноября на своём поле с «Реалом Сосьедад».

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