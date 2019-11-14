Англия — Черногория: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 ноября в 22:45
Сегодня, 14 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Черногории. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.
После восьми туров сборная Англии, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы A, опережая ближайшего преследователя в лице Чехии на три очка. Черногория (3) занимает четвёртое место.
Расписание матчей отбора Евро-2020. Турнирная таблица групп.
Англия — Черногория: прогноз Дениса Казанского на матч отбора Евро-2020
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