Англия — Черногория: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 ноября в 22:45

Сегодня, 14 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Англии и Черногории. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В роли его ассистентов выступят Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери – Хавьер Эстрада Фернандес.

После восьми туров сборная Англии, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу группы A, опережая ближайшего преследователя в лице Чехии на три очка. Черногория (3) занимает четвёртое место.

Расписание матчей отбора Евро-2020. Турнирная таблица групп.