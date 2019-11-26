Мещеряков: перед «Локомотивом» стоит одна задача — побеждать в каждом матче

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал комментарий в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером».

«Перед командой стоит одна задача — побеждать в каждом следующем матче. Нужно набирать максимальное количество очков в оставшихся играх Лиги чемпионов», — приводят слова Мещерякова «Известия».

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер» состоится сегодня, 26 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 20:55 мск.

Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям. Соперниками команд по группе D являются мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус», которые также проведут свой матч сегодня, 26 ноября.