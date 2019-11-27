Спортдиректор «Ювентуса»: Ракитич — отличный игрок, но нас он не интересует

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи отметил, что итальянский клуб не заинтересован в услугах хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.



Ранее сообщалось, что Ракитич хочет стать игроком «Ювентуса». Он считает туринский клуб самым интересным вариантом продолжения карьеры.



«У нас отличная команда, и мы не стремимся укреплять какие-либо позиции в ближайшее время. У нас всё хорошо. Ракитич — прекрасный футболист, но сейчас он нас не интересует», — приводит слова Паратичи ESPN.



В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. Контракт хорватского игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.

Ракитич хочет перейти в «Ювентус»