Спортдиректор «Ювентуса»: Ракитич — отличный игрок, но нас он не интересует
Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи отметил, что итальянский клуб не заинтересован в услугах хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
Ранее сообщалось, что Ракитич хочет стать игроком «Ювентуса». Он считает туринский клуб самым интересным вариантом продолжения карьеры.
«У нас отличная команда, и мы не стремимся укреплять какие-либо позиции в ближайшее время. У нас всё хорошо. Ракитич — прекрасный футболист, но сейчас он нас не интересует», — приводит слова Паратичи ESPN.
В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич принял участие в восьми матчах чемпионата Испании и отдал одну результативную передачу. Контракт хорватского игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
- 27 ноября 2019
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