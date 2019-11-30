«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить двух вингеров «Челси»
«Ювентус» может по окончании сезона усилить фланги атаки, не потратив при этом денег.
Как сообщает Calciomercato.com, ряды бьянконери могут пополнить вингеры лондонского «Челси» Виллиан и Педро Родригес. Контракты возрастных футболистов с синими истекают следующим летом, и стороны пока не договорились о продлении соглашений. Если ситуация не изменится, то бразилец и испанец смогут подписать с итальянским «Ювентусом» предварительные контракты уже в январе 2020 года.
В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Виллиана в 12 матчах английской Премьер-лиги два мяча и три голевые передачи. 32-летний Педро Родригес принял участие в трёх встречах первенства, но не записал на свой счёт ни одного результативного действия.
Виллиан: я счастлив в «Челси» и хочу остаться, но ситуация в руках руководства
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