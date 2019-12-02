Манчини: «Манчестер Сити» не выбыл из борьбы за чемпионство

Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Манчестер Сити» Роберто Манчини поделился мнением, что манчестерский клуб ещё не выбыл из борьбы за чемпионство в английской Премьер-лиге в этом сезоне.

«За последние два года «Ливерпуль» стал очень сильной командой. Но я хочу напомнить, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» в ноябре и декабре отставал от мерсисайдцев на семь очков. Английская Премьер-лига — самый тяжёлый чемпионат. На самом деле, это очень длинный путь», — приводит слова Манчини Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 29 очков в 14 турах. Подопечные Пепа Гвардиолы сыграют следующий матч с «Бёрнли» в гостях. Встреча пройдёт 3 декабря на стадионе «Тёрф Мур».