Манчини: «Манчестер Сити» не выбыл из борьбы за чемпионство
Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Манчестер Сити» Роберто Манчини поделился мнением, что манчестерский клуб ещё не выбыл из борьбы за чемпионство в английской Премьер-лиге в этом сезоне.
«За последние два года «Ливерпуль» стал очень сильной командой. Но я хочу напомнить, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» в ноябре и декабре отставал от мерсисайдцев на семь очков. Английская Премьер-лига — самый тяжёлый чемпионат. На самом деле, это очень длинный путь», — приводит слова Манчини Sky Sports.
«Манчестер Сити» занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 29 очков в 14 турах. Подопечные Пепа Гвардиолы сыграют следующий матч с «Бёрнли» в гостях. Встреча пройдёт 3 декабря на стадионе «Тёрф Мур».
Манчини: рекорды имеют значение только тогда, когда выигрываешь трофеи
- 2 декабря 2019
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