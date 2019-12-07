«Краснодар» — ЦСКА: Обляков вывел гостей вперёд
В Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимает ЦСКА. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 15-й минуте матча гости вышли вперёд. Автором гола стал полузащитник Иван Обляков. При этом взятие ворот было засчитано после просмотра видеоповтора.
Обслуживают встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являются Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Расписание матчей чемпионата России. Статистика футболистов.
«Краснодар» — ЦСКА: составы команд на матч чемпионата России
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