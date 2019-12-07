Запашный записал видеообращение к футбольным болельщикам

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный на своей странице в «Инстаграме» обратился к поклонникам футбола. Ранее Запашный подвергся критике за слова, что для борьбы с нецензурной бранью на трибунах во время матчей он «ввёл бы ОМОН», «покрошил бы этих болельщиков» и «попереломал бы части тела».

«Обращение ко всем футбольным болельщикам. К сожалению, но вам скормили часть моего громадного интервью: потратьте, пожалуйста, время и посмотрите это видео до конца.

Друзья, я сам фанат, большой поклонник футбола! Мне очень обидно, что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций. Я дал большое интервью, в котором подробно разделил понятия «фанат», «болельщик» и «ультрас»! Мои высказывания насчёт жёсткого обращения с болельщиками футбола касаются только ультрасов, людей которые крушат стадионы, которые угрожают жизни остальных болельщиков!

И сейчас я не оправдываюсь, а лишь рассказываю вам о сути интервью, которое так и не вышло в полном объёме! Сделал ли я выводы? Конечно! А теперь вам надо сделать соответствующие выводы! Буду рад, если нас с вами будет и дальше продолжать объединять великая игра под названием футбол», — написал Запашный.

Видео можно посмотреть на странице Эдгарда Запашного в «Инстаграме».