Вингер «Барселоны» Фати: когда забил, удивился, почему весь стадион молчит

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал гол в ворота «Интера» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
«Мне только что сказали, что я побил рекорд и стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов. Я очень доволен своим мячом и победой команды. Это как сон, всё происходит очень быстро. Нужно просто наслаждаться моментом и учиться у лучших. Главное — упорно работать, и каждый раз, когда я получаю шанс выйти на поле, просто пытаюсь им максимально воспользоваться.
Я отдал мяч Суаресу, и он вернул его мне. И когда забил, то был удивлён, потому что весь стадион молчал. У меня были мысли в голове: «Что же я только что сделал?». Но я был действительно счастлив в тот момент», — приводит слова Фати ESPN.
Форвард «Барселоны» стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней.
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