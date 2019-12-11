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Моуринью: Мактоминай — лучший в «МЮ», Варан — один из лучших в мире

Моуринью: Мактоминай — лучший в «МЮ», Варан — один из лучших в мире
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий о критике в свой адрес относительно работы с молодыми футболистами.

«Скотт Мактоминай — лучший игрок в этом составе «Манчестер Юнайтед». Рафаэль Варан — один из лучших защитников вообще в мире. Так что да, это очень уместная критика, вы очень честно критикуете», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Шотландский футболист дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в 2017 году под руководством Жозе Моуринью, постепенно став одним из основных и незаменимых игроков команды. Рафаэль Варан также попал в основную команду мадридского «Реала», когда клуб тренировал португальский специалист.

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

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