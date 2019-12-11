Моуринью: Мактоминай — лучший в «МЮ», Варан — один из лучших в мире
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью дал комментарий о критике в свой адрес относительно работы с молодыми футболистами.
«Скотт Мактоминай — лучший игрок в этом составе «Манчестер Юнайтед». Рафаэль Варан — один из лучших защитников вообще в мире. Так что да, это очень уместная критика, вы очень честно критикуете», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Шотландский футболист дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в 2017 году под руководством Жозе Моуринью, постепенно став одним из основных и незаменимых игроков команды. Рафаэль Варан также попал в основную команду мадридского «Реала», когда клуб тренировал португальский специалист.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/20.
Моуринью запретил игрокам «Тоттенхэма» пересматривать отрывки матча с «Баварией»
Читайте также
- 11 декабря 2019
-
17:26
-
17:21
-
17:21
-
16:59
-
16:33
-
15:57
-
15:39
-
15:16Тетрадзе может возглавить «Ротор» Эксклюзив
-
15:12
-
14:58
-
14:55
-
14:28
-
14:23
-
14:14
-
14:05
-
13:46
-
13:02
-
12:50
-
12:41
-
12:27
-
12:21
-
12:14
-
12:10
-
12:00
-
11:37
-
11:31
-
11:26
-
10:53
-
10:39
-
10:20
-
10:07
-
09:52
-
09:45
-
09:33
-
09:32
Партнерский контент