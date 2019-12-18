Сарри опасался получить «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команда встретится с французским «Лионом».

«Сейчас нет смысла говорить о „Лионе“. До матча с ним ещё 70 дней. Впереди также зимнее трансферное окно и около 15 матчей. Оценивать соперника в данный момент не имеет смысла, потому что ситуация ещё может измениться.

«Реал» виделся мне самым страшным соперником. Все остальные варианты были рабочими. Посмотрим, что будет в феврале, но в 1/8 финала Лиги чемпионов всегда непростые соперники", — приводит слова Сарри Mundo Deportivo.

Матч «Лион» — «Ювентус» состоится 26 февраля 2020 года. Ответная встреча пройдёт 17 марта 2020 года.