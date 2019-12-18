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«Манчестер Сити» связался с окружением Л. Мартинеса

«Манчестер Сити» связался с окружением Л. Мартинеса
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» связался с представителями нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уже начала прощупывать почву с целью узнать о положении Мартинеса в итальянском клубе. Но на днях появились слухи о том, что «Манчестер Сити» также контактировал с окружением аргентинца, чтобы склонить игрока к переходу в английскую команду. Клуб готов удвоить нынешнюю зарплату Мартинеса. «Манчестер Сити» намерен приобрести нападающего на замену форварду Серхио Агуэро, чей контракт истекает летом 2021 года.

Лаутаро Мартинес принял участие в 22 матчах «Интера» во всех соревнованиях в этом сезоне. 22-летний игрок забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

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