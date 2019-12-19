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Рамос: кажется довольно очевидным, что было два пенальти

Рамос: кажется довольно очевидным, что было два пенальти
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос подвёл итоги гостевой встречи 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:0).

«Нельзя быть довольным отсутствием победы. На «Камп Ноу» всегда очень сложно, нам противостояла команда, которая всегда много владеет мячом. Соперник способен наказывать за мельчайшие ошибки, но сегодня их было мало.

Мы пересматривали эпизоды в перерыве, и кажется довольно очевидным, что было два пенальти. Но что бы мы ни говорили, уже ничего нельзя изменить. VAR существует, чтобы помочь, когда есть сомнения, можно проконсультироваться. Однако этого не произошло, – цитирует Рамоса As.

После сегодняшней встречи команды набрали по 36 очков. Номинальным лидером чемпионата остаётся «Барселона» — у каталонцев больше забитых мячей.

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