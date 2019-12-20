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Гол «РБ Лейпциг» в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов

Гол «РБ Лейпциг» в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба Лиги чемпионов в официальном «твиттере» соревнований огласила автора лучшего гола по итогам группового этапа нынешнего розыгрыша турнира.

Лучшим на этой стадии был признан гол полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в матче 3-го тура с «Зенитом», который состоялся 23 октября в Лейпциге и завершился победой немецкой команды со счётом 2:1.

На 59-й минуте Забитцер при счёте 1:1 получил мяч на углу штрафной «Зенита». После этого футболист «РБ Лейпциг» мощно пробил в дальний угол. Мяч по замысловатой траектории влетел в девятку ворот соперника.

«Зенит» по итогам шести туров занял последнее, четвёртое место в группе G, набрав 7 очков и уступив по дополнительным показателям «Бенфике», которая продолжит выступление в еврокубках в 1/16 финала Лиги Европы. «РБ Лейпциг» (11) и «Лион» (8) расположились на первой и второй строчках соответственно и пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

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