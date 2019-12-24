Дюков: нужна реформа, чтобы в РПЛ было больше матчей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил необходимость принятия реформы Российской Премьер-Лиги.

«Приветствую возвращение Слуцкого в чемпионат. Пытаемся обратить внимание руководства клубов, что надо жёстче требовать с тренеров. Потому что всегда есть причины: не купили игроков, судейство и так далее. Надо задавать вопросы тренерам: почему команда плохо функционально готова, почему команда не бежит, не забирает мяч, когда это нужно. Любого спортсмена можно научить отбирать мяч и играть в высокий прессинг. Нужна реформа РПЛ, чтобы мы играли большее количество матчей. Только так мы сможем развиваться. Тут мы за любой кипиш, кроме голодовки. Но тут решение должны принимать клубы. Если клубы не смогут принять решение, то мы постараемся с помощью Кубка России заставить их играть больше. Поэтому реформа Кубка России до сих пор не принимается. Также мы бы хотели больше играть летом.



Сборной нужны конкурентоспособные игроки. В этом огромна роль тренера. Будем работать с подготовкой спортивного резерва. Но быстрые успехи возможны только за счёт изменения работы наших тренеров. Лимит на легионеров влияет. Лимит в долгосрочных планах — это проблема. Клубы должны принять решение по формату РПЛ, Кубка России», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.