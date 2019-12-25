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Игорь Беляев в третий раз возглавил курский «Авангард»

Игорь Беляев в третий раз возглавил курский «Авангард»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Руководство курского «Авангарда» определилось с новым наставником команды — им стал бывший игрок клуба ФНЛ Игорь Беляев, сообщается на официальном сайте лиги. Интересно, что 44-летний специалист дважды возглавлял курскую команду (2015-2017 и 2018-2019 гг.).

Именно под руководством Беляева «Авангард» показал лучший результат в истории курского футбола, заняв восьмое место в чемпионате ФНЛ сезона-2018/19. Кроме того в период с 1996 по 2005 год Олег выступал за «Авангард» на позиции защитника.

После первой части текущего сезона «Авангард» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Предыдущим главным тренером курской команды был Олег Василенко. После своего увольнения он раскритиковал руководство клуба. Напомним, после введения в «Авангарде» потолка зарплат его ряды покинули сразу четыре футболиста.

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