Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» проявляет интерес к Рабьо

«Арсенал» проявляет интерес к Рабьо
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Footmercato. К французскому хавбеку активный интерес проявляет лондонский «Арсенал».

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.

Сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».

В нынешнем сезоне француз провёл за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.

Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.
После 18 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Рабьо недоволен своим положением в «Ювентусе»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019