«Арсенал» проявляет интерес к Рабьо
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Footmercato. К французскому хавбеку активный интерес проявляет лондонский «Арсенал».
Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.
Сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».
В нынешнем сезоне француз провёл за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.
Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.
После 18 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
Рабьо недоволен своим положением в «Ювентусе»
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