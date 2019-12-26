«Арсенал» проявляет интерес к Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Footmercato. К французскому хавбеку активный интерес проявляет лондонский «Арсенал».

Новый главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.

Сам Рабьо хочет сменить клуб, поскольку недоволен своим положением в «Ювентусе».

В нынешнем сезоне француз провёл за туринцев 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Контрактное соглашение Рабьо с «Ювентусом» рассчитано до 2023 года.

Рабьо перешёл в «Ювентус» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента.

После 18 туров чемпионата Англии «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.