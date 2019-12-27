Сульшер рассказал, что требуется от «МЮ», чтобы попасть в топ-4 по итогам сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, при каких условиях клуб сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии.



«Если мы будем играть стабильно, то нам не придётся сражаться за попадание четвёрку, мы уже будем там. Я говорил, что в следующем сезоне мы будем ещё более конкурентноспособными. У нас молодая команда, но я ожидаю от этого состава ещё больше в этом году. Мы показали, какая мы команда, и другие понимают, что в своей лучшей форме мы можем доставить им большие неприятности. Нам нужно заставить конкурентов чувствовать, что против нас тяжело играть. Мы должны играть с большей напористостью, энергией и самоотверженностью в каждой отдельной игре», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе манчестерской команды 28 очков. «Ньюкасл» (25) — на 10-м месте.