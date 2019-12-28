Хоккеист Замула: не понимаю, зачем оскорблять Дзюбу. Он же страну спасал

Защитник юниорской сборной России по хоккею Егор Замула поделился мнением об оскорблениях в адрес нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артёма Дзюбы в гостевом матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного цикла Евро-2020.



«За «Зенит» болею с детства. Причём отец болеет за «Спартак», а дедушка — за ЦСКА. Но я за «Зенит» очень сильно топлю, часто смотрю матчи, переживаю.



Травля Дзюбы? Скорее всего, это фанаты «Спартака». Не понимаю, зачем свистеть, если человек забивал важнейшие голы за сборную России. Он же страну спасал, например когда забил Испании.



Зачем оскорблять Дзюбу бранными словами? Не понимаю. Он ведь лучший футболист России на данный момент. У других просто нет шансов к нему приблизиться. Это мое мнение. Фёдор Смолов — да, техничный футболист. Но в ключевой момент он не сыграл так, как надо», — цитирует Замулу «Матч ТВ».

Егор Замула стал автором дебютного гола сборной России на МЧМ-2020