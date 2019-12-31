Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо

«Барселона» начала переговоры с загребским «Динамо» по переходу полузащитника Даниэля Ольмо.
Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено. Отмечается, что «Барселону» не смутила реакция «Динамо» и сине-гранатовые продолжат переговоры.
При этом в стане каталонцев нацелены на приобретение Даниэля в летнее трансферное окно, однако не исключают перехода уже в зимний период.
Ольмо является воспитанником «Барселоны», откуда перешёл в «Динамо» в 2015 году, так и не дебютировав за основу сине-гранатовых. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Хорватии, в которых отметился тремя голами. Также на его счету 5 мячей и 3 паса в 11 встречах Лиги чемпионов с учётом квалификационного раунда.
- 31 декабря 2019
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