Источник: экс-игрок «Тамбова» Муйва продолжит карьеру в киевском «Динамо»

Бывший полузащитник «Тамбова» Олабиран Муйва стал игроком киевского «Динамо». 21-летний нигерийский футболист подписал с бело-синими соглашение на 3,5 года, сообщает Sport24.

Муйва выступал за «Тамбов» с августа 2018 года. В январе хавбек официально стал свободным агентом. До перехода в российский клуб Олабиран защищал цвета минского «Луча», ташкентского «Локомотива» и молдавского «Саксана».

Муйва является автором первого гола «Тамбова» в истории Российской Премьер-Лиги. Полузащитник отметился забитым мячом в матче 1-го тура нынешнего сезона с «Зенитом» (1:2).

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда Алексея Михайличенко отстаёт от «Шахтёра» на 14 очков.