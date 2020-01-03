Источник: экс-игрок «Тамбова» Муйва продолжит карьеру в киевском «Динамо»
Бывший полузащитник «Тамбова» Олабиран Муйва стал игроком киевского «Динамо». 21-летний нигерийский футболист подписал с бело-синими соглашение на 3,5 года, сообщает Sport24.
Муйва выступал за «Тамбов» с августа 2018 года. В январе хавбек официально стал свободным агентом. До перехода в российский клуб Олабиран защищал цвета минского «Луча», ташкентского «Локомотива» и молдавского «Саксана».
Муйва является автором первого гола «Тамбова» в истории Российской Премьер-Лиги. Полузащитник отметился забитым мячом в матче 1-го тура нынешнего сезона с «Зенитом» (1:2).
После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда Алексея Михайличенко отстаёт от «Шахтёра» на 14 очков.
Экс-защитник киевского «Динамо»: знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия
Читайте также
- 3 января 2020
-
17:51
-
17:39
-
17:19
-
17:18
-
16:53
-
16:30
-
16:13
-
16:02
-
15:52
-
15:41
-
15:12
-
14:58
-
14:47
-
14:35
-
13:48
-
13:31
-
13:22
-
12:59
-
12:44
-
12:25
-
12:06
-
11:44
-
11:21
-
11:03
-
10:44
-
10:10
-
09:39
-
09:17
-
08:00
-
00:48
-
00:31
-
00:10
- 2 января 2020
-
23:46
-
23:36
-
23:15
Партнерский контент