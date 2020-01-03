Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: экс-игрок «Тамбова» Муйва продолжит карьеру в киевском «Динамо»

Источник: экс-игрок «Тамбова» Муйва продолжит карьеру в киевском «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Тамбова» Олабиран Муйва стал игроком киевского «Динамо». 21-летний нигерийский футболист подписал с бело-синими соглашение на 3,5 года, сообщает Sport24.

Муйва выступал за «Тамбов» с августа 2018 года. В январе хавбек официально стал свободным агентом. До перехода в российский клуб Олабиран защищал цвета минского «Луча», ташкентского «Локомотива» и молдавского «Саксана».

Муйва является автором первого гола «Тамбова» в истории Российской Премьер-Лиги. Полузащитник отметился забитым мячом в матче 1-го тура нынешнего сезона с «Зенитом» (1:2).

После 18 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Команда Алексея Михайличенко отстаёт от «Шахтёра» на 14 очков.

Экс-защитник киевского «Динамо»: знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020