«Ювентус» решил не продавать Рабьо этой зимой
Руководство туринского «Ювентуса» приняло решение не продавать полузащитника Адриена Рабьо в это зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны лондонского «Арсенала» и «Эвертона», сообщает Goal.
Рабьо присоединился к «Ювентусу» на правах свободного агента летом 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и 3 встречах Лиги чемпионов. На счету хавбека ни одного забитого мяча и ни одной результативной передачи.
Предыдущим клубом Адриена был «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2012 по 2019 год.
«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 матчах команда Маурицио Сарри набрала 42 очка.
Календарь Серии А сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
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