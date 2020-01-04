«Ювентус» решил не продавать Рабьо этой зимой

Руководство туринского «Ювентуса» приняло решение не продавать полузащитника Адриена Рабьо в это зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны лондонского «Арсенала» и «Эвертона», сообщает Goal.

Рабьо присоединился к «Ювентусу» на правах свободного агента летом 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в 9 матчах итальянской Серии А и 3 встречах Лиги чемпионов. На счету хавбека ни одного забитого мяча и ни одной результативной передачи.

Предыдущим клубом Адриена был «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2012 по 2019 год.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 матчах команда Маурицио Сарри набрала 42 очка.

Календарь Серии А сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».