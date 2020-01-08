«Наполи» оформит переходы хавбеков «Сельты» и «РБ Лейпциг» в ближайшее время

«Наполи» планирует усилиться двумя игроками в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттер»-аккаунте.
Как сообщает источник, неаполитанский клуб приобретёт полузащитника «Сельты» Станислава Лоботку за € 20 млн. Испанский клуб уже одобрил этот трансфер. Футболист подпишет контракт с «Наполи» до 2024 года, зарплата игрока составит почти € 2 млн в год без учёта бонусов.
Также «Наполи» в ближайшее время оформит переход хавбека «РБ Лейпциг» Диего Демме за € 10 млн. Немецкий полузащитник будет зарабатывать € 1,7 млн евро в год. Сообщается, что завтра состоится медосмотр футболиста. Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо намерен усилить состав, чтобы конкурировать в чемпионате Италии с римским «Лацио».
- 8 января 2020
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