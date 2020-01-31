Фёдор Смолов попал в заявку «Сельты» на завтрашний матч с «Валенсией»
Тренерский штаб «Сельты» во главе с Оскаром Гарсией огласил заявку на матч 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией». В список из 20 футболистов попал российский нападающий Фёдор Смолов, перешедший в клуб из Виго на правах аренды в это зимнее трансферное окно.
Вратари: Альварес, Рубен, Родригес.
Защитники: Мальо, Араухо, Оласа, Айду, Васкес, Мурильо.
Хавбеки: Йокушлу, Суарес, Бельтран, Рафинья, Брадарич, Мендес.
Форварды: Смолов, Аспас, Систо, Фернандес, Мина.
Матч «Валенсия» — «Сельта» состоится в Валенсии на стадионе «Месталья» завтра, 1 февраля, начало — в 23:00 мск.
«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Альберта Селадеса 34 очка. «Сельта» (17) — на 18-м месте.
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