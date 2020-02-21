Буффон: надеюсь, Сарри останется в «Ювентусе»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о главном тренере команды Маурицио Сарри и борьбе за титул в чемпионате Италии.
«Было правильно попробовать что-то другое, чтобы достичь поставленных целей. Надеюсь, что Сарри останется в клубе, потому что это будет означать, что мы что-то выиграем.
Если «Интер» выйдет в следующую стадию в Лиге Европы, то скажу, что «Лацио» — самый опасный соперник в борьбе за титул в чемпионате Италии. Они играют только по выходным, что делает их страшнее и опаснее для нас», — приводит слова Буффона Football Italia со ссылкой на Le Iene.
«Ювентус» располагается на первом месте в чемпионате Италии, набрав 57 очков. Второе место занимает «Лацио» с 56 очками в активе. Замыкает тройку лидеров миланский «Интер», набрав 54 очка.
- 21 февраля 2020
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