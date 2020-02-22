Тарасов сломал ногу, Панарин набрал 400-е очко в НХЛ. Главные новости дня

Норвежские лыжники обвиняют Александра Большунова в нечестной победе, серьёзная травма Дмитрия Тарасова, чемпион мира в составе сборной Франции перешёл в «Сочи», Артемий Панарин преодолел отметку в 400 очков в НХЛ и другие важные новости дня.

1. Норвежские лыжники обвинили Россию в подкупе водителя снегохода, благодаря чему Александру Большунову удалось стать победителем масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия).

2. Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьёзную травму на тренировке, спустя 3 дня после подписания контракта с клубом. 32-летнему футболисту диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.

3. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл хозяину кортов Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе.

4. В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого померятся силами чемпиона мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсон Фьюри. В преддверии противостояния боксёры прошли официальную процедуру взвешивания.

5. Чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами перешёл в «Сочи». Переход француза в клуб из Краснодарского края подтвердила РПЛ, соответствующая информация появилась на сайте лиги.

6. Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал слухи, согласно которым он получил в подарок от президента РФ Владимира Путина картину Пабло Пикассо за голос в пользу России при выборе страны проведения чемпионата мира 2018 года.

7. В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2. Нападающий Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В его активе стало 401 (147+254) очко в 381 матче за карьеру в НХЛ. Он обогнал Валерия Буре по очкам за карьеру в НХЛ и повторил достижение Фёдорова, Малкина и Кучерова.

8. Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении на заключительном, седьмом этапе World Athletics Indoor Tour. Предыдущий рекорд принадлежал российской легкоатлетке Татьяне Лебедевой (15,36). Рекорд россиянки продержался почти 16 лет.