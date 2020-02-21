Овечкину остался один гол до рекорда, Большунов выиграл масс-старт. Главные новости дня

1. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Монреалем» (3:4), которая стала для него 699-й в заокеанской карьере. Забив ещё раз, Овечкин станет восьмым хоккеистом с 700 и более шайбами в лиге.
2. Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта на 34 км в рамках четвёртого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия)
3. Состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. «Арсенал» в гостях обыграл «Олимпиакос», «Интер» справился с «Лудогорцем», а «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брюгге».
4. 27-летний российский нападающий клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Владислав Наместников не принял участия в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс»: в ближайшее его обменяют.
5. Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», близок к переходу в казахстанский «Кайрат».
6. Пресс-служба UFC опубликовала официальный постер турнира UFC 249, в главном поединке которого примут участие Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
7. Румынская теннисистка Симона Халеп пробилась в полуфинал соревнований категории Premier в Дубае (ОАЭ). В матче 1/4 финала она нанесла поражение представительнице Беларуси Арине Соболенко — 3:6, 6:2, 6:2.
8. Баскетбольный «Зенит» проиграл первый матч под руководством нового главного тренера Хави Паскуаля, уступив «Альбе» в Евролиге.
9. Нападающий «Аякса» Райан Бабель в Лиге Европы с «Хетафе» (0:2) спародировал игрока соперника, слишком ярко изображавшего страдания после столкновения.
10. Форвард «Интера» Ромелу Лукаку забил в шестом матче Лиги Европы подряд, приблизившись к рекорду Алана Ширера.
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