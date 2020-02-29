«Астана» стала пятикратным обладателем Суперкубка Казахстана

«Астана» одержала победу над «Кайсаром» в матче за Суперкубок Казахстана.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Единственный мяч в концовке первого тайма забил кипрский нападающий Пиерос Сотириу.
«Очень рад, что сегодня выиграли. Знали, что нас ждёт очень тяжёлый матч, потому что это лишь первая игра в сезоне. «Кайсар» играл очень хорошо, у них во втором тайме было несколько моментов. Жаль, что мы не реализовали голы в первой половине, у нас были шансы. Наша команда может и должна играть лучше», — цитирует главного тренера победителей Михала Билека пресс-служба клуба.
Таким образом, «Астана» стала пятикратным обладателем трофея. Клуб из Нур-Султуна — обладатель Суперкубка страны — 2011, 2015, 2018, 2019, 2020.
«Астана», основанная в 2009 году, — первый и пока единственный участник группового этапа Лиги чемпионов в истории казахстанского футбола (сезон-2015/2016).
- 29 февраля 2020
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