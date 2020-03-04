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А. Сигурдссон: ЦСКА ждёт главное дерби страны. Мы готовы к битве со «Спартаком»

А. Сигурдссон: ЦСКА ждёт главное дерби страны. Мы готовы к битве со «Спартаком»
Футбол / Кубок России 0

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от выездного матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком».

«Впереди нас ждёт самое мощное противостояние, главное дерби страны. Мы готовы к игре. Это кубковый матч, а мы хотим пройти весь путь в этом турнире, так что готовы к битве», — приводит слова Сигурдссона пресс-служба «армейцев» на странице клуба в «Твиттере».

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 4 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Напомним, в 1/8 финала Кубка России ЦСКА на своём поле обыграл «Уфу» (1:0), а «Спартак» одержал победу в домашнем матче с «Ростовом» (2:1).

Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». «Железнодорожники» занимают первое место по количеству титулов в истории турнира (8).

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