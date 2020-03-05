«Бавария» и «Ювентус» хотят купить тер Штегена летом

Мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно желают приобрести голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, сообщает Catalunya Radio.

Не исключено, что «Ювентус» уже связался с «Барселоной» и следующие несколько недель могут определить судьбу тер Штегена. При этом отмечается, что немецкий вратарь пока не собирается покидать «Барсу».

В декабре сообщалось, что 27-летнего голкипера желают видеть в своих рядах «Ювентус», «Бавария» и «ПСЖ». Контракт игрока с «Барселоной» действует до 2022 года.

В этом сезоне голкипер сборной Германии сыграл на клубном уровне в 33 матчах, в которых пропустил 34 гола. Тер Штеген отстоял на ноль 10 встреч. Рыночная стоимость немца, по данным Transfermarkt, составляет € 90 млн.