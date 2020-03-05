«Марселю» грозят санкции за невыполнение условий финансового фэйр-плей

Дело «Марселя» было передано в судебную инстанцию, которая занимается финансовым контролем клубов. Французскому клубу грозят санкции, пишет 20minutes.fr.

В июне «Марсель» заключил мировое соглашение с УЕФА по поводу финансового фэйр-плей. Согласно договору «Марсель» обязался сократить свои расходы в течение четырёх сезонов.

В документе, который будет действовать до сезона-2022/23, французский клуб согласился сократить дефицит максимум до € 30 млн евро за 2020-й финансовый год. «Марсель» должен добиться полной безубыточности к сезону-2022/23. Кроме того, французская сторона обязалась выплатить штраф в размере € 6 млн.

Финансовый фэйр-плей запрещает клубам тратить больше, чем они зарабатывают, и тщательно контролирует вливания капитала со стороны владельцев. Санкции могут быть разные — от простого выговора до отстранения от соревнований.