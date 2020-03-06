Игрокам «Марселя» запретили праздновать голы объятиями

Французский форвард «Марселя» Валер Жермен сообщил, что медицинский штаб клуба дал игрокам рекомендации по избежанию рукопожатий и объятий во время игр.



«Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться. Если сегодня забьём гол в ворота «Амьена», придётся изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии», — цитирует Жермена La Provence.

Данные меры приняты в клубе в целях безопасности в связи с распространением коронавируса.

В настоящий момент «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 28-м туре Лиги 1 подопечные Андре Виллаш-Боаша встретятся на своём поле с «Амьеном». Встреча состоится сегодня, 6 марта, начало — в 23:00 мск.