Игрокам «Марселя» запретили праздновать голы объятиями
Французский форвард «Марселя» Валер Жермен сообщил, что медицинский штаб клуба дал игрокам рекомендации по избежанию рукопожатий и объятий во время игр.
«Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться. Если сегодня забьём гол в ворота «Амьена», придётся изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии», — цитирует Жермена La Provence.
Данные меры приняты в клубе в целях безопасности в связи с распространением коронавируса.
В настоящий момент «Марсель» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции. В 28-м туре Лиги 1 подопечные Андре Виллаш-Боаша встретятся на своём поле с «Амьеном». Встреча состоится сегодня, 6 марта, начало — в 23:00 мск.
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