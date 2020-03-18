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Форвард «Зенита» Шамкин отреагировал на решение Малкома не пасовать ему

Форвард «Зенита» Шамкин отреагировал на решение Малкома не пасовать ему
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин высказался о выходе на замену в матче 22-го тура чемпионата России с «Уралом» (7:1). Эта встреча стала для 17-летнего воспитанника сине-бело-голубых дебютной за клуб.

«Эмоции – непередаваемые. Большое спасибо Сергею Богдановичу, что дал мне сыграть 20 минут в РПЛ в таком возрасте. Все тренеры поддерживали меня. Понятное дело, волнение было. Это нормально, когда в 17 лет выходишь играть перед 30-тысячной аудиторией. Но я быстро с ним справился, и всё получилось очень хорошо.

Обсуждал ли с Малкомом момент, когда он не отпасовал мне перед воротами? Нет, не обсуждали. Малком – футболист высочайшего класса, поиграл в «Бордо» и «Барселоне», поэтому я считаю, что его решение было правильным. Конечно, в глубине души присутствовало небольшое разочарование, но что поделаешь?» — сказал Шамкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

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17-летний дебютант РПЛ Даниил Шамкин.
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