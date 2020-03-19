Игнатьев: в 2021 году Евро пройдёт на высоком уровне, а мы сможем порадовать болельщиков

33-летний полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о переносе чемпионата Европы — 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
«Отмена такого события, как чемпионат Европы — это, конечно, грустно. Но мы и как профессионалы, и как обычные люди должны просто принять этот факт, а также выполнять все распоряжения — для сохранения нашего здоровья. Это превыше всего.
Уверен, что и в 2021 году Евро пройдет на самом высоком уровне, а мы сможем порадовать наших болельщиков», — сказал Игнатьев в интервью «Известиям».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 82 тысяч. В России на 18 марта официально известно о 147 заразившихся.
В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 22 матчах во всех турнирах за «Локомотив», отметившись 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
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